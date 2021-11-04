У Саакашвили из-за голодовки начались провалы в памяти

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который несколько недель назад объявил голодовку в тюрьме, продолжает ухудшаться, в частности у него начались провалы в памяти. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор грузинского телеканала Mtavari Arkhi, адвокат бывшего главы государства Ника Гварамия, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Михаил Саакашвили уже очень плохо чувствует себя. Это уже физически заметно. У него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти. Он не может вспомнить имена людей. Он пока помнит мое имя, однако во время беседы стало понятно, что он не помнит имена нескольких своих друзей", - сказал он после встречи с подзащитным.

Адвокаты и сторонники бывшего президента по-прежнему требуют от властей, чтобы его доставили в гражданскую клинику, а не в тюремную, как предлагают в Минюсте.