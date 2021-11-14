https://news.day.az/world/1403444.html В Грузии за сутки выявлено 3,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено 3,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено 3700 новых случаев заражения коронавирусом, 5 277 человек выздоровели, 81 - скончался, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
За последние 24 часа в стране проведено 38 817 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 784 091, при этом 716 382 человек выздоровели, 10 975 - скончались.
В настоящее время 51 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6838 - на стационарном лечении.
Всего сделано 2 046 362 прививки, в том числе за стуки вакцинировались 4 946 человек.
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