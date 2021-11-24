В Британии предсказали отказ от наличных денег

В Британии могут отказаться от наличных денег из-за их постепенного исчезновения из экономики страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на слова заместителя председателя Банка Англии Джона Канлиффа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель Банка Англии предсказал, что популярность кредитных и дебетовых карт, а также развитие онлайн-технологий в будущем снизят роль наличных денег в транзакциях на территории Великобритании. "Государственные деньги центрального банка исчезают. В Лондоне есть места, где вы не сможете использовать их в своих личных сделках", - отметил Канлифф. По его словам, властям также придется адаптироваться, чтобы следить за всеми денежными операциями в будущей финансовой системе.

Он также упомянул, что на данный момент Банк Англии и Казначейство Британии изучают вопрос о том, следует ли принять цифровую валюту центрального банка страны (CBDC) в качестве равного платежного средства в отношении наличных денег. "Развитие технологий не прекратится. Наличные деньги исчезнут, и вопрос будет заключаться в том, какую роль в этом может сыграть CBDC", - подчеркнул Канлифф.

По данным Банка Англии, наличные деньги были доминирующим способом платежей для граждан Великобритании до 2016 года. После этого они уступили место операциям при помощи банковских карт, а также другим формам онлайн-расчета. При этом пандемия лишь ускорила цифровизацию в данной области, указал представитель финансового регулятора.