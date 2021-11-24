Наследный принц Абу-Даби посетит Анкару

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян в среду, 24 ноября прибудет с официальным визитом в Турцию.

Визит наследного принца организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

На переговорах в Анкаре планируется рассмотреть состояние и перспективы сотрудничества Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.