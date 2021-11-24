В Японии школьник напал на одноклассника с ножом

Ученик средней школы в городе Ятоми (префектура Айти), на которого с ножом напал школьник из параллельного класса, умер от полученных ранений. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 14-летний подросток получил удар ножом в область живота. Перед этим, предположительно, между двумя школьниками произошла ссора.

Полиция задержала напавшего ученика и проводит его допрос.