https://news.day.az/world/1407360.html В Японии школьник напал на одноклассника с ножом
В Японии школьник напал на одноклассника с ножом
Ученик средней школы в городе Ятоми (префектура Айти), на которого с ножом напал школьник из параллельного класса, умер от полученных ранений. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 14-летний подросток получил удар ножом в область живота. Перед этим, предположительно, между двумя школьниками произошла ссора.
Полиция задержала напавшего ученика и проводит его допрос.
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