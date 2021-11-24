Spiegel назвал имя нового канцлера Германии

Новым канцлером Германии станет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что избрание нового канцлера произойдет в период между 6 и 8 декабря.

Помимо этого, издание отмечает, что правящую коалицию помимо Социал-демократической партии Германии составят либеральная Свободно-демократическая партия и "Зеленые". Предполагается, что лидер свободных демократов Кристиан Линднер возглавит министерство финансов, а председатель "Зеленых" Анналена Бербок станет министром иностранных дел.

По информации журнала, названием коалиционного соглашения между тремя партиями будет "Мы хотим добиться большего прогресса". Это напоминает фразу бывшего канцлера ФРГ с 1969 по 1974 года Вилли Брандта о том, что нужно добиваться демократии.