В Госдепе заявили, что действия Ирана перед переговорами в Вене не особенно обнадеживают

Действия иранских властей не особенно обнадеживают в преддверии возобновления переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Такое мнение высказал спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью Национальному общественному радио США NPR, выдержки из которого в среду транслировались в эфире радиостанции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его версии, сигналы из Тегерана "не особенно обнадеживают" в преддверии венских переговоров по ядерной сделке на следующей неделе. Эмиссар также добавил, что Соединенные Штаты "не будут стоять в стороне и смотреть", если Иран не будет добросовестно вести консультации и продолжит развитие своей ядерной программы. "Если они (Иран - прим. ТАСС) решат не возвращаться к сделке, очевидно, нам придется искать другие средства, дипломатические и иные, чтобы попытаться справиться с ядерными амбициями Ирана", - утверждал Мэлли, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента США.

"Варианты, доступные Америке, как вы знаете, хорошо известны", - добавил он. При этом американский спецпредставитель указал, что США "подождут и посмотрят", как иранская делегация будет вести себя на консультациях в Вене.

Во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран в преддверии переговоров с недоверием относится к действиям Вашингтона. По словам министра, с одной стороны, США заявляют о готовности вернуться к ядерной сделке, но, с другой стороны, вводят новые санкции в отношении иранцев.

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.