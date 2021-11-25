Глава Instagram впервые даст показания в Конгрессе США

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери согласился дать показания в Конгрессе США. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями 6 декабря, чтобы ответить на вопросы о безопасности детей и подростков в интернете. Ранее в Конгрессе выступал глава Facebook, которая недавно была переименована в Meta, Марк Цукерберг.

В октябре в Сенате Конгресса США состоялись первые слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не принимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.