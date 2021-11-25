В Швейцарии прирост случаев COVID-19 впервые с ноября 2020 года превысил 8,5 тыс.

Число выявленных в Швейцарии за 24 часа случаев заражения коронавирусом увеличилось на 8 585, достигнув 970 750. Это самый большой суточный показатель с 6 ноября 2020 года, когда за один день поступили сообщения о 9 359 инфицированных. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Федерального управления здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этой статистике, за сутки из-за коронавирусной инфекции умерли 17 человек, а общее число летальных исходов достигло 11 053.

Несмотря на резкий рост заболеваемости в последние недели, правительство Швейцарии (Федеральный совет) заявило, что пока не планирует вводить какие-либо дополнительные санитарные ограничения для населения, заявил в среду на пресс-конференции в Берне министр внутренних дел Ален Берсе, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения. "Мы не находимся в неконтролируемой ситуации. <...> Федеральный совет не принимает решение [о дополнительных ограничениях], поскольку ситуация очень разная в различных кантонах", - приводит его слова газета La Tribune de Genève. Правительство исходит из того, что кантональные власти будут принимать меры, которые считают наиболее подходящими, пояснил Берсе.

В официальном сообщении, опубликованном на правительственном сайте, говорится, что Федеральный совет расценивает нынешнюю ситуацию как критическую и ожидает ее ухудшения в ближайшие недели. Причиной быстрого роста заболеваемости стал дельта-вариант коронавируса. Вместе с тем, несмотря на этот рост, количество занятых в отделениях интенсивной терапии коек "на настоящий момент относительно невелико". В этой связи правительство пришло к выводу, что еще "не пришло время объявлять об усилении мер по всей стране". Оно призвало привиться всех, кто этого еще не сделал, а также соблюдать меры предосторожности - носить маски в общественных помещениях и транспорте, регулярно проветривать комнаты, мыть руки и соблюдать дистанцию. С сентября в Швейцарии действует правило, согласно которому при посещении ресторанов, баров, театров и кинотеатров нужно предъявлять сертификат о вакцинации, данные ПЦР-теста или справку о перенесенном ковиде.