В США представили летающую тарелку для военных

Компания Zeva Aero из США представила прототип летательного аппарата в форме летающей тарелки. Разработчики считают, что их разработка заинтересует военных. Об этом сообщает New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аэротакси Zero выполнили в форме диска диаметром 2,4 метра. Летательный аппарат массой 317 килограммов выполнен из углеродного волокна. Zero получил четыре винта с электрическим приводом, который питает батарея емкостью 20 киловатт-часов. Производитель подчеркивает, что при серийном производстве стоимость Zero составит около 250 тысяч долларов.

Аппарат от Zeva Aero взлетает вертикально и в полете принимает горизонтальное положение. Это обуславливает возможность использования неподготовленных площадок. Концепцию электрического аппарата проверили в ходе летных испытаний уменьшенной копии Zero. Полноразмерный прототип проходит испытания с использованием страховочных тросов.

Производитель заявляет, что летающая тарелка сможет пролететь до 80 километров с максимальной скоростью 257 километров в час. Глава Zeva Aero Стивен Тиббитс предположил, что Zero заинтересует военных.