Латвия достигла поставленной ЕС цели по вакцинации

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс сообщил, что в стране привили от коронавируса 70 процентов взрослого населения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вчера мы достигли цели, установленной в [латвийском] плане вакцинации, и цели ЕС привить не менее 70 процентов взрослого населения", - заявил Павлютс.

Полную вакцинацию прошли 70,28 процента жителей в возрасте от 12 лет, пояснил глава Минздрава. "Мы приближаемся к среднему показателю охвата вакцинацией всего населения ЕС (70,1 процента), сейчас у нас 66,67 процента", - добавил Павлютс.