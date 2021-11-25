Названа предварительная причина ЧП на шахте «Листвяжная»
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Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин назвал предварительную причину ЧП на шахте "Листвяжная". По его словам, вероятнее всего, это произошло из-за взрыва метана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru..

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", - сообщил замгенпрокурора.

О происшествии сообщалось утром в четверг, 25 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли - дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 - легкой и средней тяжести. 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела трех спасателей.