Япония выделила $20 млн на стабилизацию внутренних цен на бензин

Правительство Японии приняло решение выделить 2,3 млрд иен (около $20 млн) на стабилизацию цен на бензин в стране. Об этом сообщает агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце октября цена на бензин в Японии обновила семилетний максимум. Средняя цена за литр бензина марки Regular, который примерно соответствует российскому АИ-95, составила около $1,47.

Правительство Японии ранее уже одобрило ряд мер, направленных на поддержку отрасли.

Накануне цена на нефть в Японии выросла до максимума за две недели. Это произошло из-за решения США, Японии и некоторых других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка. Ранее такая мера принималась, как правило, лишь в случае стихийных бедствий или перебоев с поставками из-за рубежа.