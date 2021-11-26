В Мьянме произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в пятницу, 26 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Подземные толчки были зафиксированы в 23.45 четверга по времени UTC. Очаг залегал на глубине 33 километра.

Эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах к северо-западу от города Хакха с населением 20 тысяч человек.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.