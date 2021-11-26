Венгрия приступит к вакцинации детей в возрасте 5-11 лет

Венгрия сможет приступить к вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против новой коронавирусной инфекции в декабре. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первая партия вакцин для детей в возрасте от 5 до 11 лет будет поставлена примерно 20 декабря. Советую родителям вакцинировать своих детей", - сказал он.

Венгерский премьер призвал граждан страны, ранее прошедших полный курс вакцинации, сделать третью бустерную прививку, чтобы остановить распространение инфекции и избежать нового локдауна. "Если нам удастся обуздать рост случаев инфицирования, то не будет причин для введения ограничительных мер", - отметил Орбан.

Более половины населения Венгрии (6 млн человек) уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Венгерские власти отмечают, что распространение штамма "дельта" представляет наибольшую опасность для тех, кто еще не был привит. Вакцинация населения в Венгрии осуществляется, в частности, российской вакциной "Спутник V".