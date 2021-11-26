ВОЗ призвала увеличить масштабы вакцинации от ковида из-за появления нового штамма

Несколько недель потребуется Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы оценить эффективность вакцин против нового штамма коронавируса, обнаруженного на юге Африки. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы секретариата ООН, распространенном в пятницу.

"ВОЗ ожидает, что потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает появление нового штамма и как это повлияет на диагностику, лечение и вакцины", - отмечается в сообщении. ВОЗ также подчеркивает необходимость увеличить масштабы вакцинации в связи с обнаружением нового штамма.

В секретариате ООН добавили, что ожидают официальных итогов встречи ВОЗ относительно того, следует ли отнести новый штамм в группу вызывающих обеспокоенность или в группу представляющих интерес.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. ВОЗ решила провести в пятницу экстренное заседание, на котором будут обнародованы последние данные о новом штамме. Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южноафриканской телерадиокорпорации Эс-эй-би-си, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день большинство инфицированных этим вариантом коронавируса (77 человек) выявлены на территории ЮАР. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.