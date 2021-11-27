Байден призвал отменить патентные ограничения на вакцины от COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что обнаружение нового штамма коронавируса подтверждает необходимость снятия ограничений на интеллектуальную собственность с вакцин. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на призыв США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту инициативу в апреле, а сегодняшняя новость подтверждает важность форсирования этой идеи", - говорится в сообщении.

Кроме того, американский лидер заявил о том, что пандемия коронавируса закончится тогда, кода вакцинация станет глобальной

"Новости о новом штамме [коронавируса] должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной", - отметил Байден.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.