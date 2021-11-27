В США неизвестный попытался проникнуть с ножом на территорию военного объекта - ФОТО
В США при попытке проникнуть с ножом на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты США в Сан-Диего (штат Калифорния) застрелен мужчина. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя военного объекта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Неизвестный подъехал на автомобиле к контрольно-пропускному пункту военного объекта. Караульные приказали ему остановиться, но водитель вышел из машины с ножом в руках и направился в их сторону с "враждебными намерениями", отмечает телеканал.
После нескольких предупреждений караульные вынуждены были открыть огонь. Мужчина умер на месте. Расследованием инцидента занимается следственное управление ВМС США.
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