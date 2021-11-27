В России за сутки выявили около 34 тыс. случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 946 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В Москве выявили 3 430 новых случаев COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге - 1 879, в Московской области - 1 867.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 239 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 96, в Петербурге - 70, в Московской области - 53.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 536 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, 271 531 умерший и 8 млн 237 тыс. 465 выписанных, в том числе 36 494 выписаны за последние сутки.