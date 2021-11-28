В США умер автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм

В США умер композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм, ему был 91 год, пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, композитор умер внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).

Стивен Сондхайм родился в 1930 году в Нью-Йорке. Он один из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Стивен Сондхайм является автором 20 оригинальных мюзиклов, поставленных на Бродвее с 1954 по 2008 год, среди которых "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" 1979 года и "В лес" 1987 года.