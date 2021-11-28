Врачи поставили диагноз Саакашвили

Консилиум врачей диагностировал у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщила журналистам руководитель консилиума Мариам Джишкариани, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия", - рассказала Джишкариани.

Кроме того, у пациента наблюдается неврологическая симптоматика. "Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки", - добавила медик.

По ее словам, экс-президент нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.