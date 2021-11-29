Омикрон-штамм вызывает более тяжелую болезнь, чем другие штаммы?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает подтвержденными сведениями о том, что при заражении омикрон-штаммом болезнь протекает в более тяжелой форме, чем в случае с другими вариантами коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье ВОЗ информационном бюллетене с обновленными данными о новом штамме, обнаруженном недавно на юге Африки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока не ясно, вызывает ли заражение "омикроном" более тяжелое протекание болезни в сравнении с инфицированием другими вариантами, включая "дельта", - пояснили в организации. - Предварительные данные говорят о том, что имеется более высокая доля госпитализаций в Южной Африке, однако это может быть вызвано в целом увеличением числа заразившихся людей, а не результатом инфицирования именно "омикроном".

В ВОЗ констатировали также отсутствие на настоящий момент сведений о том, что симптомы при заражении "омикроном" отличаются от симптомов при инфицировании другими штаммами. Нет также ясности в том, является ли новый штамм более заразным по сравнению с другими вариантами коронавируса, включая вариант "дельта". Как пояснили в организации, число заразившихся коронавирусом выросло в районах Южной Африки, которые затронуты омикрон-штаммом. Однако на настоящий момент нет окончательных результатов проводимых сейчас исследований, которые бы ясно свидетельствовали, что этот рост произошел именно из-за нового штамма, а не других факторов.

Подчеркивается, что имеющиеся "предварительные свидетельства" говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее перенесших ковид. "То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться "омикроном" по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность", - отметили в организации. Вместе с тем отмечается, что информация на этот счет пока носит ограниченный характер.

ВОЗ подтвердила, что существующие ПЦР-тесты эффективны для обнаружения омикрон-штамма. Что касается эффективности вакцин против нового варианта коронавируса, то, согласно информационному бюллетеню, ВОЗ в настоящее время "работает с техническими партнерами, чтобы понять потенциал воздействия этого варианта на контрмеры, включая вакцины". Организация напомнила в этой связи, что вакцины исключительно важны, чтобы уменьшить число случаев тяжелого протекания заболевания и летальных исходов.