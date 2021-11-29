В Японии присвоили наивысший уровень опасности штамму коронавируса «омикрон»
Государственный институт инфекционных заболеваний Японии повысил уровень опасности нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает издание The Mainichi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным института, новому штамму COVID-19 решено присвоить наиболее высокий уровень опасности (всего их три).
Сейчас опасность штамма оценивается как "вариант, вызывающий беспокойство" (VOC).
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отмечал, что власти рассмотрят вопрос о вероятных дальнейших ограничениях на въезд в страну на фоне распространения нового варианта коронавирусной инфекции.
Штамм COVID-19, который получил во Всемирной организации здравоохранения обозначение "омикрон", обнаружили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу.
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