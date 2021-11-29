https://news.day.az/world/1409337.html Россия не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти - Новак
Россия не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти - Новак
Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса. Партнеры по ОПЕК + также не обращались к РФ по вопросу о необходимости срочных мер на рынке.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-китайского бизнес-форума.
"Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо", - сказал он.
Ближайшая министерская встреча ОПЕК+ по-прежнему назначена на 2 декабря, добавил Новак.
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