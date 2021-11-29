У вулкана на Ла-Пальме открылись новые жерла

На испанском острове Ла-Пальма у вулкана, который продолжает извергаться уже более двух месяцев, открылось несколько новых жерл, выпускающих лаву, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам пресс-секретаря Национального географического института Испании Марии Хосе Бланко, расплавленная порода из основного нового отверстия двигалась со скоростью шесть метров в минуту до мест, до которых раньше лава не доходила.

Новые потоки лавы угрожают увеличить масштабы разрушения земель, дорог и домов.

Отмечается, что за 10 недель, прошедших с начала извержения, ученые обнаружили не менее 11 различных потоков лавы, охвативших не менее 1100 гектаров земли, где расположены тысячи домов, дороги, линии электропередачи и оросительные трубы для банановых плантаций.

По словам экспертов, за ночь на острове было зарегистрировано по меньшей мере 80 землетрясений, сильнейшие из которых достигли магнитуды 3,6. Некоторые из них могли почувствовать жители.

Несмотря на вулканическую активность на острове, в эти выходные на Ла-Пальму вернулись авиарейсы после недельной отмены из-за вулканического пепла.