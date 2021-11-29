В европейской стране рекордно выросли цены

В Испании зафиксировали рекордный рост цен с 1992 года. Инфляция в стране ускорилась и выросла на 5,6 процента в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Увеличение уровня инфляции в Испании было связано в основном с ростом цен на продукты питания и энергоносители. Агентство отмечает, что рекордный рост цен с 1992 года также создает дополнительное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель в конце ноября заявила, что инфляционные риски европейских стран продолжают расти. Она также отметила, что рост цен в еврозоне достигнет пика в ноябре, затем уровень опустится ниже целевого показателя инфляции ЕЦБ в два процента.

В конце сентября страна пережила максимальный рост цен с 2008 года, тогда годовая инфляция в сентябре выросла на 4 процента. На ее ускорение повлияла стоимость электроэнергии в Европе. Цены на газ росли из-за снижения поставок из России и Норвегии, а спрос на энергоносители увеличивался на фоне восстановления экономики после пандемии.

При этом аналитики из JPMorgan заявляли, что Испания отстает от Европы по средним темпам роста экономики. По данным экспертов, потребление в стране оказалось ниже их ожиданий, они сократили свой прогноз роста экономики Испании на 2021 год с 6,3 до 4,5 процента. Официальное статистическое агентство Испании также снизило показатель увеличения ВВП с 2,8 до 1,1 процента на 2021 год.