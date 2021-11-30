В Турции определяют стандарты отечественного электромобиля

Турецкий институт стандартов (TSE) внимательно следит за деятельностью Инициативной группы "Турецкие автомобили" (TOGG) в области определения стандартов, критериев и потребностей и готов продолжать прилагать все возможные усилия для производства отечественного электромобиля. Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Анадолу, говорится в заявлении главы TSE Адема Шахина.

Шахин отметил, что проект разработки турецкого электромобиля близится к завершению. Вся Турция с нетерпением ждет схода с конвейера первого электромобиля - это событие запланировано к концу 2022 года, сказал он.

По словам главы TSE, когда производство будет запущено, стандарты, связанные с зарядной инфраструктурой для электромобилей, будут уже определены.

"Известно, что TOGG будет электромобилем. При разработке электромобиля компания-производитель учла и продолжит учитывать тенденции в сфере энергопотребления в мире", - отметил Шахин.

Он добавил, что основным вызывающим любопытство вопросом остается создание необходимой зарядной инфраструктуры для электромобилей к моменту серийного производства. TSE подготовил два различных стандарта зарядной инфраструктуры.

Глава TSE подчеркнул, что с учетом рекомендаций Министерства промышленности и технологий институт разработал и представил общественности "Стандарт основных терминов и определений - Электромобили и системы зарядки электромобилей" и "Стандарт требований по установке и безопасности - Зарядные устройства и станции для электромобилей".

Шахин отметил, что TSE продолжит вносить вклад в разработку отечественного электромобиля TOGG.

"Мы очень внимательно следим за процессом и стараемся быть готовыми заранее на случай возникновения новых запросов в разработке различных стандартах или критерий, касающихся TOGG. Продолжим делать все возможное для развития производства отечественного электромобиля", - сказал Шахин.