США ввели визовые санкции против девяти должностных лиц Кубы

Американская администрация ввела визовые санкции в отношении девяти должностных лиц Кубы, в том числе занимающих высокие посты в МВД и вооруженных силах этой карибской страны. Об этом говорится в обнародованном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете действий кубинского режима, предпринятых 15 ноября и направленных на мирных демонстрантов, Госдепартамент [США] ввел визовые ограничения в отношении девяти должностных лиц Кубы, причастных к попыткам заглушить голоса кубинского народа посредством репрессий и неправомерных задержаний", - утверждается в документе. В нем уточняется, что эти девять лиц включают сотрудников высокого ранга из министерства внутренних дел, а также старших офицеров Вооруженных сил Кубы.

В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства пока не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о том, раскрывают ли власти США имена внесенных в черный список.