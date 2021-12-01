Во французской Гваделупе продолжаются протесты и столкновения

В Гваделупе продолжаются протесты против ковидных ограничений и столкновения с полицией.

Неделю назад Франция перебросила в Гваделупу дополнительные силы правоохранителей - 200 полицейских и 50 бойцов элитных спецподразделений, но остановить беспорядки не удалось. По словам депутата от Гваделупы в Национальном собрании Франции Оливье Серва, который является членом партии "Вперед, Республика" действующего президента страны Эмманюэля Макрона, на острове происходит "квази-восстание".

В конце прошлой неделе участники массовых беспорядков проникли в оружейное хранилище таможенного управления в городе Пуэнт-а-Питр и завладели огнестрельным оружием и боеприпасами. После этого произошло несколько инцидентов со стрельбой в сторону полицейских.

В пятницу префект Гваделупы продлил до понедельника введенный ранее ночной комендантский час, а также запрет на продажу бензина в канистрах. Нарушителям по-прежнему грозит преследование в судебном порядке.

Тем не менее, массовые протесты до сих пор продолжаются в большинстве населенных пунктов острова. В них ежедневно принимают участие тысячи человек. По мнению наблюдателей, это крупнейшие выступления в истории Гваделупы.

Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "BUYAN - Чё там в мире?" представляет кадры протестов: