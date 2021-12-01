Аналитики оценили вероятность глобального локдауна

Каждая новая волна пандемии коронавируса легче отражается на мировой экономике, оценили в рейтинговом агентстве Fitch. По мнению аналитиков, возможность введения глобального локдауна невысока, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

В агентстве объяснили, что на данный момент объективной информации о новом омикрон-штамме коронавируса недостаточно, поэтому его последствия рано учитывать в прогнозах экономического роста. Однако эксперты назвали вероятность введения локдауна невысокой. Чтобы оценить опасность омикрон-штамма, потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Наиболее существенным риском для мировой экономики станут новые ограничительные меры, которые предпримут страны, если большая опасность омикрон-штамма по сравнению с дельтой подтвердится. Однако в агентстве добавляют, что новая волна коронавируса "оказывает меньшее влияние на экономический рост по мере адаптации экономики, например, за счет изменений в моделях работы и потребления".

В частности, программы вакцинации и более глубокое понимание вируса с научной точки зрения уменьшили зависимость ситуации от административных ограничительных мер. Темпы вакцинации в данном случае могут сыграть решающую роль: так, пример стран Европы и США показывает, что этот процесс уменьшает нагрузку на системы здравоохранения, а также вероятность введения строгих карантинных мер.

"Эти факторы делают маловероятным повторение беспрецедентного сокращения мирового ВВП в первом полугодии 2020 года", - подчеркнули в Fitch.