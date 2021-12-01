Страны Европы принимают новые санитарные меры

Германия может одобрить обязательную вакцинацию до конца года, поскольку новоизбранный канцлер Олаф Шольц высказался за принятие такой меры. После встречи с Ангелой Меркель во вторник Шольц сказал, что может поставить вопрос на парламентское голосование не позднее января. Некоторые регионы уже сами запросили такие меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Великобритания решила распространить бустерную прививку на всех взрослых, и санитарный пропуск будет обязательным в общественных местах. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что к концу января всем взрослым будет предложена ревакцинация:

"Если вы получили повышенную дозу, ваш иммунный ответ будет сильнее. Итак, вчера, помимо предложения второй дозы всем детям от 12 до 15 лет, JCVI (Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации) рекомендовал, чтобы бустерные прививкитеперь предлагались всем старше 18 лет, и чтобы интервал между основным курсом иммунизации от коронавируса и ревакцинацией был сокращён с шести до трёх месяцев. Это означает, что только в Англии более 14 млн взрослых получили право на ревакцинацию".

Наиболее уязвимыми в Европе являются страны с более низким уровнем вакцинации. В Чешской Республике, например, правительство объединяет усилия для проведения одного миллиона вакцинаций от вируса в неделю.

Последние исследования, похоже, доказывают, что закрытие границ Европы с Южной Африкой произошло уже слишком поздно. В Нидерландах врачи подтвердили проникновение штамма омикрон 10 дней назад, по меньшей мере за неделю до того, как был зарегистрирован первый случай заражения.