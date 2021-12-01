США конфисковали $2,3 млн в криптовалюте у хакера из России

Правоохранительные органы США в августе конфисковали около $2,3 млн США в криптовалюте у хакера, предположительно, находящегося в России. Об этом в среду сообщил американский телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Александр Сикерин, последний раз замеченный в Санкт-Петербурге, связан с преступной хакерской организацией REvil, также известной как Sodinokibi. Утверждается, что ФБР удалось получить доступ к криптокошельку, "по которому возможно отследить связь с атаками, совершенными Сикериным с использованием вирусов-вымогателей".

CNN сообщает, что с апреля 2019 года по июль 2021 года хакерская группировка в результате противоправных действий получила более $200 млн.

В начале ноября ФБР объявило в розыск россиянина Евгения Полянина, которому американские власти заочно предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям. Они полагают, что Полянин является членом той же хакерской группировки.

Минюст США считает, что Полянин, по мнению ФБР проживающий в Барнауле, "совершил около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей". Его обвиняют в "сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и вымогательстве", а также сговоре с целью отмывания денег. По версии американских властей, ему удалось украсть $13 млн, более $6 млн из которых конфискованы.

Госдепартамент 8 ноября заявил, что Вашингтон готов выплатить $10 млн за сведения о лицах, играющих ключевую роль в REvil. В тот же день власти США ввели санкции за причастность к киберпреступлениям в отношении Полянина, украинца Ярослава Васинского, который на данный момент задержан в Польше и может быть экстрадирован в США, а также в отношении интернет-ресурсов, используемых для обмена криптовалютами.