В Кузбассе хоронят погибших шахтеров

В Кузбассе хоронят шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная". В Ленинске-Кузнецком близкие, друзья и коллеги простились с Максимом Головниным.

"Он был добрым, хорошим. Супер-парень. И семьянин хороший. Они путешествовали везде", - говорит родственница Максима, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Авария унесла жизни более пятидесяти человек - горняков и спасателей. Пока на поверхность подняты не все тела жертв трагедии.

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области: "Работы мы вынуждены были приостановить, потому что произошло резкое нарастанение контцентрации газов в шахте".

Трагедия на "Листвяжной" разыгралась 25 ноября. На момент происшествия в шахте находились 285 горняков. Большинство были эвакуированы. Причиной произошедшего, по данным Генпрокуратуры РФ, мог стать взрыв метана. По факту аварии возбуждены уголовные дела. Ранее сообщалось, что в 2021 году представители Ростехнадзора выявили более 900 нарушений на "Листвяжной".