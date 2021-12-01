LEGO оказалось выгоднее золота

Наборы LEGO растут в цене на 10-11 процентов в год. Конструктор оказался более выгодным вложением, чем акции, золото или облигации, поскольку темпы роста на наборы опережают показатели всего вышеперечисленного. Об этом говорится в исследовании ученых, которое опубликовано в журнале Research in International Business and Finance, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

LEGO быстрее дорожает, так как число наборов ограничено, особенно это касается тех, которые посвящены культовым фильмам, книгам или историческим событиям ("Тысячелетний сокол", "Кафе на углу", "Тадж-Махал"). Кроме того, на вторичном рынке после продаж игрушек предложение снижается, что тоже влияет на цену. Также у LEGO много поклонников, которые могут покупать конструктор как ностальгическую вещь.

Цены на вторичном рынке спустя два-три года после выхода набора меняются от минус 50 до плюс 600 процентов в год. При этом маленькие и очень большие наборы дорожают быстрее, чем средние - в первых много уникальных деталей. Исследователи отмечают, что цены на наборы почти не зависят от ситуации на фондовом рынке. Однако вложения в LEGO могут окупиться только в перспективе трех лет.