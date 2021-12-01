В Египте непривитым запрещен доступ в государственные учреждения

Запрет не получившим прививку от коронавируса гражданам входить в государственные учреждения в среду вступил в силу в Египте. Как отмечает издание "Аль-Ахрам", после двухнедельного льготного периода, касавшегося только сотрудников государственных структур, с 1 декабря мера касается всех без исключения граждан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ограничения действуют в рамках принятого в середине ноября закона по борьбе с эпидемиями и пандемиями, который наделяет главу правительства правом принимать меры по защите населения. Закон, ратифицированный президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в понедельник, предусматривает, в частности, возможность доступа к получению госуслуг только после получения прививки от коронавируса. Те, кто не прошел вакцинацию, обязаны сделать ПЦР-тесты, которые действуют в течение трех дней. Новое правило затрагивает все министерства и ведомства, общественные учреждения. Исключение пока сделано только для банков - там вакцинация не требуется.

Власти Египта планируют к концу года покрыть вакцинацией 40 млн из 100-миллионного населения страны. В настоящее время полностью вакцинированы почти 16 млн человек, первую дозу получили свыше 30 млн. В стране, по данным Минздава, доступны 88,1 млн доз разных вакцин, в том числе "Спутник V", от компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson.

Студенты также не допускаются в университетские кампусы без прививок или ПЦР-теста. Кроме того, Египет объявил о начале кампании по вакцинации подростков с 12 до 18 лет препаратом от Pfizer.

С начала пандемии в стране переболели ковидом около 360 тыс. человек, 20 474 умерли. Новый омикрон-штамм в Египет, заверяют власти, до сих пор не выявлен.