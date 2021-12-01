Стало известно, когда впервые был обнаружен омикрон-штамм

Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил в своем отчете, что самое раннее обнаружение в стране штамма "омикрон" датируется 8 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Новый штамм B.1.1.529 был назван вариантом, вызывающим обеспокоенность: "омикрон". Самое ранее обнаружение в ЮАР 8 ноября в (провинции) Гаутенге", - говорится в отчете.

Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран ограничил авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.