Коронавирус в Грузии

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии выросла на 3 731. Скончались 72 человека, сообщает сайт StopCov, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Уточняется, что с начала пандемии в республике было выявлено 853 833 случая заражения.

Также стало известно, что за отчетный период вылечились 4 295 человек. А с начала пандемии - 796 453. "Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 7,37%, за последние 14 дней - 8,78%, за последние семь дней - 8,53%", - говорится в сообщении.