Климатическая катастрофа сделает еду опасной для здоровья

Исследователи Swedish Food Agency выяснили, что глобальное потепление может сделать еду опасной для здоровья человека. В организации пришли к выводу, что надвигающаяся климатическая катастрофа способствует развитию патогенов в пище, пишет портал Food Safety News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили потенциальное воздействие потепления на разные типы продуктов питания - мясо, рыбу, яйца, зерновые и молочные продукты, фрукты, ягоды и овощи. По предварительным данным, по мере роста температур и влажности станет больше бактерий, вирусов, паразитов и токсинов, которые могут содержаться в еде и напитках и провоцировать заболевания.

Исследователи прогнозируют, что резко повысится вероятность заражения сибирской язвой, туляремией (поражает лимфоузлы), сальмонеллезом, дизентерией (поражение кишечника) и вибриозом. Кроме того, чаще будут встречаться вызывающие кишечные инфекции кампилобактерии, листерии и другие вредоносные микроорганизмы. В Swedish Food Agency также ожидают, что в пище станет больше токсинов - ядов биологического происхождения, которые может выделять плесень.

Основными причинами снижения продовольственной безопасности исследователи назвали более частые засухи и наводнения, которые изменят привычные условия выращивания сельскохозяйственных культур, разведения домашнего скота, а также повлияют на энергоснабжение и доступность воды.

Однако ситуация во многом будет зависеть от конкретных климатических сценариев и мер смягчения негативного воздействия на планету. Чтобы предотвратить катастрофические последствия, исследователи посоветовали адаптировать производство продуктов питания под новые природные условия.