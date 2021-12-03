Названа дата ухода Меркель в отставку

Канцлер ФРГ Ангела Мергель уйдет в отставку 8 декабря, сообщает официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Действующая глава правительства Германии сложит полномочия сразу же после избрания лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером. "Никакого другого канцлера, теневого канцлера не будет. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы", - заявил Зайберт на брифинге для журналистов.