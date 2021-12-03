Строители спасли сорвавшегося с крыши монтажника в Москве

В Москве строители организовали целую операцию по спасению своего коллеги, который оказался на волоске от смерти.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он сорвался с крыши и повис на страховке в районе седьмого этажа. Ситуация осложнялась тем, что веревка стала развязываться. Монтажник отчаянно пытался удержаться, и в любой момент мог упасть. Счет шел на секунды, ждать спасателей времени не было.

Крановщик сразу понял, что надо делать, и стал спускать к нему трос, в это время другие рабочие подставили ему под ноги доски в качестве опоры. Благодаря решительным действиям коллег строитель сегодня отмечает свой второй день рождения.