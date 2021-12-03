https://news.day.az/world/1411488.html Строители спасли сорвавшегося с крыши монтажника в Москве - ВИДЕО
Строители спасли сорвавшегося с крыши монтажника в Москве - ВИДЕО
В Москве строители организовали целую операцию по спасению своего коллеги, который оказался на волоске от смерти.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он сорвался с крыши и повис на страховке в районе седьмого этажа. Ситуация осложнялась тем, что веревка стала развязываться. Монтажник отчаянно пытался удержаться, и в любой момент мог упасть. Счет шел на секунды, ждать спасателей времени не было.
Крановщик сразу понял, что надо делать, и стал спускать к нему трос, в это время другие рабочие подставили ему под ноги доски в качестве опоры. Благодаря решительным действиям коллег строитель сегодня отмечает свой второй день рождения.
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