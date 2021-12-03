https://news.day.az/world/1411492.html В Москве водитель Cadillac расстрелял таксиста - ВИДЕО
В Москве водитель Cadillac расстрелял таксиста - ВИДЕО
Конфликт произошел на Большой Грузинской улице.
По данным РЕН-ТВ, водитель Cadillac Escalade после драки с таксистом открыл стрельбу, передает Day.Az.
По предварительным данным, злоумышленник стрелял из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.
Представляем читателям кадры момента расстрела таксиста водителем Cadillac и видео с места конфликта.
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