Казахстан построит атомную электростанцию

Казахстан намерен построить на своей территории атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать", - сказал он в показанном в пятницу фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.