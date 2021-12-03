В аэропорту Риги ЧП с самолетом

В международном аэропорту Рига с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300, возвращавшийся из Стокгольма. ЧП произошло в пятницу, 3 декабря, около полудня. Об этом сообщает издание Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Аэропорт после происшествия был закрыт до 15 часов. Воздушные суда перенаправляли в Вильнюс и Таллинн.

"Ни один пассажир не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки", - заявила представитель AirBaltic Алиса Бетхере.

В самолете находился министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Спасибо персоналу AirBaltic, аэропорту, спасателям за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", - написал он в Twitter.