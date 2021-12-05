Два бегемота заболели коронавирусом в Бельгии

У двух бегемотов в зоопарке Антверпена в Бельгии был выявлен коронавирус. Об этом сообщила газета Het Nieuwsblad, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У животных по кличке Имани и Гермиен начался насморк, после чего ветеринары взяли у них анализы. Пока неясно, почему бегемоты заболели, зоопарк соблюдал строгие санитарные меры, сотрудники не были инфицированы.

"Насколько мне известно, это первый случай с этим видом. Во всем мире этот вирус в основном зарегистрирован у человекообразных обезьян и животных из семейства кошачьих", - заявил ветеринар, который брал у бегемотов образцы.

В настоящее время животные чувствуют себя хорошо, но находятся в изоляции. В дополнение к маскам и дезинфекции обуви сотрудники надевают защитные очки, избегают контакта с другими животными и ежедневно проходят экспресс-тест. До отрицательного результата на коронавирус вольер будет закрыт для посетителей.