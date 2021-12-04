Первый случай заражения омикроном выявили в Мексике

У 51-летнего гражданина Мексики подтверждено инфицирование штаммом коронавируса омикрон. Это первый случай нового варианта COVID-19 в стране, сообщил в пятницу, 3 декабря, замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам чиновника, зараженный мужчина прилетел из Южно-Африканской Республики 21 ноября. Спустя шесть дней у него появились симптомы заражения коронавирусом.

Сначала пациент проходил лечение в частной клинике в Мехико, но поскольку у него легкая форма заболевания, вскоре он добровольно отправился на самоизоляцию.

"Шансы на выздоровления у него высокие", - заявил замминистра.