https://news.day.az/world/1411789.html Землетрясение в Грузии
Землетрясение в Грузии
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в 7 километрах от села Самеба на юге Грузии.
Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".
Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени. Гипоцентр находился на глубине 12 километров.
Сообщений о разрушениях не поступало.
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