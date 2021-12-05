Проливные дожди в Турции затопили дома

Проливные дожди в регионе Мугла в Турции затопили некоторые районы в Бодруме и Мармарисе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", в результате ливня в квартале Мази вода затопила ущелье, обломки скал заблокировали дороги и движение транспорта было остановлено. Посевные площади в районе также были затоплены.

Власти приступили к откачке воды из домов и разблокированию дорог.