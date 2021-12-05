https://news.day.az/world/1411986.html Проливные дожди в Турции затопили дома
Проливные дожди в Турции затопили дома
Проливные дожди в регионе Мугла в Турции затопили некоторые районы в Бодруме и Мармарисе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", в результате ливня в квартале Мази вода затопила ущелье, обломки скал заблокировали дороги и движение транспорта было остановлено. Посевные площади в районе также были затоплены.
Власти приступили к откачке воды из домов и разблокированию дорог.
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