Крупный пожар на рынке в Киеве

В Оболонском районе Киева, на улице Героев Днепра, поздно вечером в воскресенье, 5 декабря, произошел пожар на рынке Оболонь. Об этом информировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

"По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Локализовали возгорание в 23:38, ликвидировали - в 00:03. В результате огонь полностью уничтожил восемь торговых павильонов, 22 киоска удалось спасти.

На месте происшествия работали восемь единиц спецтехники и 35 пожарных. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Видео пожара публикуют местные Telegram-каналы.