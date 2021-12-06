На банкнотах евро могут появиться лица известных людей

Первые банкноты евро с изображением лиц известных людей или памятников могут появиться в Евросоюзе в ближайшие годы. Как сообщает в понедельник французская газета Les Echos, соответствующие изменения в дизайне европейской валюты сейчас рассматривает Европейский центральный банк (ЕЦБ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Дискуссии приурочены к 20-летию создания европейской валюты, которое отмечается 1 января 2022 года. Издание напоминает, что такие идеи предлагались еще в 1990-х годах, однако возникла проблема: каждое государство хотело, чтобы его представители, достопримечательности или произведения искусства присутствовали на банкнотах. В итоге предшественник ЕЦБ - Европейский валютный институт - отказался от этой инициативы и было решено ограничиться только национальными сериями монет.

Официально о новой инициативе должны объявить в ближайшие дни, уточняет газета. В случае одобрения совет управляющих ЕЦБ проведет всестороннюю оценку предложений от стран - участниц ЕС, чтобы соблюсти "географический, гендерный и исторический баланс между современными личностями и их предшественниками". Тем не менее, учитывая задержки при обсуждении и запуске в производство, банкноты с новым дизайном появятся только через несколько лет.

Сейчас существуют две серии банкнот евро, первая включает купюры семи номиналов - в €5, €10, €20, €50, €100, €200 и €500. Все изображенные на них арки, мосты и здания представляли собой лишь собирательный образ характерных европейских архитектурных стилей, хотя и создавались с оглядкой на реальные объекты. В 2013 году ЕЦБ выпустил обновленную серию "Европа", одним из главных отличий которой стал водяной знак с лицом героини древнегреческих мифов Европы, и отказался от банкнот номиналом €500. Центральные банки ФРГ и Австрии были последними, кто прекратил выпуск купюры в €500, напечатав последние экземпляры 26 апреля 2019 года.