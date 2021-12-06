Названы сроки исследования вакцины против COVID-19 для детей в России

Исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет могут начаться в России в начале 2022 года. Такие сроки назвал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 29 ноября рассказал о подаче документов в Минздрав для получения разрешения для проведения соответствующих исследований.

Мурашко также заметил, что после перенесенного коронавируса около 85 процентов россиян обращаются за дополнительной медицинской помощью.

В конце ноября Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков "Спутник M".

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, вакцинироваться будут дети при согласии родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.